  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Mijas
  4. Wohnung in einem Neubau Wohnungen mit Meerblick inmitten der Natur in Mijas Malaga

Wohnung in einem Neubau Wohnungen mit Meerblick inmitten der Natur in Mijas Malaga

Mijas, Spanien
von
$393,194
;
21
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27657
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol Occidental
  • Dorf
    Mijas

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Wohnnungen in einer natürlichen Lage in Mijas Malaga

Dieser Komplex befindet sich in Mijas, im Stadtteil Cerrado del Águila in Mijas, einem eleganten Wohn- und Golfresort inmitten sanfter Hügel, nur wenige Kilometer von der Mittelmeerküste entfernt. Das Herzstück ist ein wunderschön angelegter 9-Loch-Golfplatz mit breiten Fairways, malerischen Wasseranlagen und atemberaubendem Blick auf das Meer und die umliegenden Berge. Das Resort bietet ausgezeichnete Einrichtungen, darunter ein modernes Clubhaus, ein Restaurant mit Panoramablick, eine Driving Range und Übungsgrüns. Umgeben von gehobenen Villen und Wohnungen verbindet Cerrado del Águila ruhiges Wohnen mit einem sportlichen, anspruchsvollen Lebensstil im Herzen der Costa del Sol.

Cerrado del Águila liegt ideal in Mijas Costa und bietet einfachen Zugang zu den wichtigsten Zielen entlang der Costa del Sol. Der nächste Strand ist nur 4 km entfernt und eignet sich somit perfekt für einen kurzen Ausflug ans Meer. Der Flughafen Málaga ist etwa 27 km entfernt und bietet bequeme internationale Verbindungen. Das historische Zentrum von Málaga mit seinen Museen, Geschäften und kulturellen Sehenswürdigkeiten ist etwa 33 km vom Resort entfernt. Marbella, bekannt für seine exklusiven Einkaufsmöglichkeiten und seinen lebhaften Yachthafen, liegt etwa 30 km westlich. Diese zentrale Lage macht Cerrado del Águila zu einem idealen Ausgangspunkt, um sowohl die Ruhe der Hügel als auch die Aufregung der Küste zu genießen.

Diese Anlage bietet wunderbare Annehmlichkeiten wie ein Spa, eine Sauna und ein beheiztes Schwimmbad an. Es gibt ein komplett ausgestattetes Fitnessstudio und einen Gmeinschaftsraum. Im Außenbereich gibt es einen Volleyballplatz und ein großartiges Schwimmbad. Selbstverständlich sind auch Tiefgaragenstellplätze vorhanden.

Die Wohnungen zum Verkauf in Málaga haben viel zu bieten, von Solariums in den Penthäusern bis hin zu schönen Gärten in den Erdgeschosswohnungen an. Die Innenräume sind geräumig und gut geschnitten. Die Küchen sind komplett ausgestattet und bezugsfertig. Das Hauptschlafzimmer verfügt über ein eigenes Badezimmer.


AGP-00987

Standort auf der Karte

Mijas, Spanien
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken
Finanzen
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohngebäude Spektakulärer Panoramablick Wohnungen in Fuengirola's Prime Area
Fuengirola, Spanien
von
$847,604
Wohnanlage Cinuelica Resort - Fase 2
Orihuela, Spanien
von
$293,080
Wohngebäude Neu Gebaute Wohnungen mit Terrassen in Fuengirola Malaga
Fuengirola, Spanien
von
$676,906
Wohngebäude Wohnungen mit malerischer Aussicht in einer Boutique-Anlage in Mijas
Mijas, Spanien
von
$671,020
Wohngebäude Spektakulärer Panoramablick Wohnungen in Fuengirola's Prime Area
Fuengirola, Spanien
von
$1,71M
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Wohnungen mit Meerblick inmitten der Natur in Mijas Malaga
Mijas, Spanien
von
$393,194
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohngebäude Wohnungen mit nahtlosen Innen- und Außenbereichen in Marbella
Wohngebäude Wohnungen mit nahtlosen Innen- und Außenbereichen in Marbella
Wohngebäude Wohnungen mit nahtlosen Innen- und Außenbereichen in Marbella
Wohngebäude Wohnungen mit nahtlosen Innen- und Außenbereichen in Marbella
Wohngebäude Wohnungen mit nahtlosen Innen- und Außenbereichen in Marbella
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen mit nahtlosen Innen- und Außenbereichen in Marbella
Wohngebäude Wohnungen mit nahtlosen Innen- und Außenbereichen in Marbella
Marbella, Spanien
von
$706,337
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Luxuriöse und stilvolle Wohnungen in perfekter Harmonie in Marbella Marbella ist eines der begehrtesten Reiseziele Europas und bekannt für seine einzigartige Mischung aus mediterranem Lebensstil, kosmopolitischer Atmosphäre und natürlicher Schönheit. Mit ihrem ganzjährigen Sonnenschein, reno…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Alle anzeigen Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
la Nucia, Spanien
von
$426,157
Jahr der Inbetriebnahme 2027
2- und 3-Schlafzimmer-Wohnungen in La Nucia in der Nähe von Benidorm und Altea Die Wohnungen befinden sich in La Nucia, einer ruhigen Stadt an der Costa Blanca in der Provinz Alicante. Eingebettet in eine malerische Naturlandschaft liegt die Gegend in der Nähe der renommierten Ciudad Deporti…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen in einem Luxusprojekt in Fuengirola
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen in einem Luxusprojekt in Fuengirola
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen in einem Luxusprojekt in Fuengirola
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen in einem Luxusprojekt in Fuengirola
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen in einem Luxusprojekt in Fuengirola
Alle anzeigen Wohngebäude Meerblick-Wohnungen in einem Luxusprojekt in Fuengirola
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen in einem Luxusprojekt in Fuengirola
Fuengirola, Spanien
von
$641,589
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 3
Prestigeträchtige Wohnungen mit Meerblick in Fuengirola Die Wohnungen befinden sich in einem renommierten Projekt in einer erstklassigen Gegend von Fuengirola zwischen Benalmádena. Die Region hat einen Ruf für eine große Auswahl an Annehmlichkeiten. Darüber hinaus trägt das sonnige Mittelmee…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Spanien
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
03.01.2025
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
23.10.2024
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
19.05.2021
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
17.05.2021
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
Alle Veröffentlichungen anzeigen