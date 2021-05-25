  1. Realting.com
Hüttendorf Otradnaa buhta 20

Plodovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$26,163
01.10.25
$26,163
03.12.24
$30,915
21.11.24
$27,170
;
27
ID: 22822
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 4290
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Russland
  • Region / Bundesland
    Föderationskreis Nordwest
  • Nachbarschaft
    Käkisalmi District
  • Stadt
    Plodovskoe selskoe poselenie

Standort auf der Karte

Plodovskoe selskoe poselenie, Russland

Sie sehen gerade
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$26,163
Andere Komplexe
Hüttendorf Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$32,726
Grundstück am Ufer des Sees Otradnoe____________Ort:Das Dorf befindet sich am Ufer des Sees Otradnoye, mit dem mehrere malerische Seen koexistieren: Komsomolskoye, Sukhodolskoye und Vuoksa, und im Osten - See Ladoga.→ Alles, was Sie für das Leben brauchen, ist 20 Minuten mit dem Auto in der …
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Hüttendorf Levada 2 domovladenia Boxmate
Hüttendorf Levada 2 domovladenia Boxmate
Hüttendorf Levada 2 domovladenia Boxmate
Hüttendorf Levada 2 domovladenia Boxmate
Hüttendorf Levada 2 domovladenia Boxmate
Alle anzeigen Hüttendorf Levada 2 domovladenia Boxmate
Hüttendorf Levada 2 domovladenia Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Russland
von
$20,949
Bauen Sie ein saisonales Haus oder ein Familiennest für mehrere Generationen in Levada 2! Gehen Sie durch den gemischten Wald, lassen Sie sich von den malerischen Ausblicken inspirieren, die scheinbar von den Gemälden berühmter Klassiker heruntergekommen sind, ist dieser Ort ein echter Schat…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
Alle anzeigen Hüttendorf Lubimovo
Hüttendorf Lubimovo
Ladoga, Russland
von
$29,881
IZHS Grundstücke mit Gas in einem Hüttendorf in der Nähe von Pavlovsk und Pushkin____________Ort:Das Dorf liegt im Stadtteil Tosnensky, nur 30 km von St. Petersburg entfernt.→ Auf der Moskauer Autobahn führt die Straße nach Puschkin 20 Minuten zum Pavlovsky Park - 15 Minuten. → In Gehdistanz…
Bauherr
ФАКТ.Коттеджные поселки
