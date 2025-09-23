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Stadthaus Hygge Marina, Phase 2

Pasewark, Polen
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ID: 38143
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 22.06.26

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  • Grundstück
    Polen
  • Region / Bundesland
    Woiwodschaft Pommern
  • Nachbarschaft
    Nowy Dwór Gdański County
  • Stadt
    Gemeinde Steegen
  • Dorf
    Pasewark
  • Adresse
    Wypoczynkowa, 10

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Rahmenblock
  • Jahr der Inbetriebnahme
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    2026

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