Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. Yenibogazici Belediyesi
  4. Wohnimmobilien
  5. Studio
  6. Schwimmbad

Studio-Wohnungen mit Swimmingpool in Yenibogazici Belediyesi, Nordzypern

;
1 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in Agios Sergios, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Agios Sergios, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 88 m²
Stockwerk 1/2
Helles Studio mit eigenem Dachterrasse — Orchard, Yeniboğaziçi 🌿🌊Ein gemütliches und helles …
$106,708
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Sprachen
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Yenibogazici Belediyesi, Nordzypern

mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen