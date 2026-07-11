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Studio-Wohnungen mit Bergblick kaufen in Yenibogazici Belediyesi, Nordzypern

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1 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in Limnia, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Limnia, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 2
Lage inİskele — Otuken, einer der aufstrebenden Investitionsgebiete Nordzyperns, ist Lagoon …
$156,885
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Immobilienangaben in Yenibogazici Belediyesi, Nordzypern

mit Garten
mit Terrasse
mit Schwimmbad
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Luxuriös
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