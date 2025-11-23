Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser in Tatlisu Belediyesi, Nordzypern

Akanthou
8
8 immobilienobjekte total found
Haus 4 zimmer in Akanthou, Nordzypern
Haus 4 zimmer
Akanthou, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 240 m²
Etagenzahl 2
Discover Habitat: The Perfect Geographical Crossroads. Experience the unique concept of a Re…
$427,548
Doppelhaus 4 zimmer in Akanthou, Nordzypern
Doppelhaus 4 zimmer
Akanthou, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 1/2
Selling to Sea Terra Reserve 3+1Nord Zypern Tatlisu; 100 q + 20 q Terrasse + 25 Gärten. Sea …
$139,062
Villa 4 zimmer in Akanthou, Nordzypern
Villa 4 zimmer
Akanthou, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 381 m²
Etagenzahl 2
Cliffside Villas met adembenemend uitzicht op zee Blok A, 4+1 Villa 567 m2 met zwembad 40…
$1,53M
Reihenhaus in Akanthou, Nordzypern
Reihenhaus
Akanthou, Nordzypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Stadthäuser haben 2 oder 3 Schlafzimmer. Ein komplettes Finish- und Möbelpaket ist möglic…
$273,758
Reihenhaus in Akanthou, Nordzypern
Reihenhaus
Akanthou, Nordzypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 106 m²
Schönes Stadthaus mit zwei Schlafzimmern und drei modernen Bädern, in der malerischen Gegend…
$296,738
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 2 zimmer in Akanthou, Nordzypern
Reihenhaus 2 zimmer
Akanthou, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Loyalität 1+1Beschreibung:Ein einzigartiges Loft mit einer Fläche von 60 m2 mit Balkon (6 m2…
$209,065
Reihenhaus 3 zimmer in Akanthou, Nordzypern
Reihenhaus 3 zimmer
Akanthou, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 106 m²
Etagenzahl 3
Stadthaus in der malerischen Gegend der TRNC. Schlüssel im Dezember 2025. 2 Schlafzimmer 3 B…
$311,618
Villa 5 zimmer in Akanthou, Nordzypern
Villa 5 zimmer
Akanthou, Nordzypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 567 m²
Etagenzahl 3
Cliffside Villas met adembenemend uitzicht op zee Blok A, 4+1 Villa 567 m2 met zwembad 40…
$2,80M
Eigenschaftstypen in Tatlisu Belediyesi

reihenhäuser

Immobilienangaben in Tatlisu Belediyesi, Nordzypern

Günstige
Luxuriös
