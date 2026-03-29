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Mehrstöckige Wohnungen in Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi, Nordzypern

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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Vasilia, Nordzypern
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Vasilia, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 55 m²
Eine fertige Wohnung im Loft-Stil (zwei Ebene). Ideal sowohl für eine dauerhafte Residenz al…
$297,181
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