Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus

Cottages in Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi, Nordzypern

Ferienhaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus 1 zimmer in Elia, Nordzypern
Ferienhaus 1 zimmer
Elia, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 2/2
Bungalow For Sale Description Experience the essence of Mediterranean living. This stylish a…
$337
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi, Nordzypern

mit Bergblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen