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Mehrstöckige Wohnungen mit Swimmingpool in Iskele Belediyesi, Nordzypern

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Trikomo
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
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Fläche 95 m²
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Zweigeschossiges 2+1 Stadthaus in Royal Sun 🌊🏡Zu verkaufen: gemütliches zweistöckiges Stadth…
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
3-Zimmer-Stadthaus in Royal Sun Residence, Long Beach 🌴🌊Ein gemütliches 3-Zimmer-Stadthaus (…
$251,391
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Immobilienangaben in Iskele Belediyesi, Nordzypern

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