Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. Iskele Belediyesi
  4. Wohnimmobilien
  5. Doppelhaus
  6. Bergblick

Duplexes mit Bergblick kaufen in Iskele Belediyesi, Nordzypern

Doppelhaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Doppelhaus 4 zimmer in Perivolia tou Trikomou, Nordzypern
Doppelhaus 4 zimmer
Perivolia tou Trikomou, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 410 m²
Etagenzahl 2
Bereit, in Doppelhaushälfte mit Meerblick und Bergblick in der Nähe des beliebten Long Beach…
$471,625
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
North Symbol
Sprachen
English, Русский, Türkçe
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Iskele Belediyesi, Nordzypern

mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
mit Seeblick
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen