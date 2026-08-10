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Mehrstöckige Wohnungen mit Swimmingpool in Girne District, Nordzypern

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Catalkoy Esentepe Belediyesi
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Agios Amvrosios
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Vasilia, Nordzypern
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Vasilia, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 55 m²
Eine fertige Wohnung im Loft-Stil (zwei Ebene). Ideal sowohl für eine dauerhafte Residenz al…
$297,181
MwSt.
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Agios Amvrosios, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 128 m²
Gemütlicher 2+1 Duplex mit direktem Meerblick in Caesar Cliff, Esentepe 🌊✨Ein stilvolles und…
$276,769
MwSt.
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 1 Schlafzimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
Wohnungen auf mehreren Ebenen 1 Schlafzimmer
Agios Amvrosios, Nordzypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Stockwerk 2/2
Zu verkaufen sind fertige Loft-Wohnungen mit Panoramafenstern, von denen ein freier Blick au…
$196,188
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Agios Amvrosios, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 63 m²
Stockwerk 1/2
Esentepe ist ein herrliches mediterranes Resort mit seiner einzigartigen natürlichen Schönhe…
$155,049
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Immobilienangaben in Girne District, Nordzypern

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
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