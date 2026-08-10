Mansions mit Bergblick kaufen in Girne District, Nordzypern

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Agios Epiktitos
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Herrenhaus in Bellapais, Nordzypern
Herrenhaus
Bellapais, Nordzypern
$12,03M
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Herrenhaus 4 Schlafzimmer in Karavas, Nordzypern
Herrenhaus 4 Schlafzimmer
Karavas, Nordzypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
$288,632
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Herrenhaus 4 Schlafzimmer in Vasilia, Nordzypern
Herrenhaus 4 Schlafzimmer
Vasilia, Nordzypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 227 m²
$252,553
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TekceTekce
Herrenhaus in Trimithi, Nordzypern
Herrenhaus
Trimithi, Nordzypern
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 235 m²
$330,724
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Herrenhaus 4 Schlafzimmer in Agios Epiktitos, Nordzypern
Herrenhaus 4 Schlafzimmer
Agios Epiktitos, Nordzypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
$324,711
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Herrenhaus 3 Schlafzimmer in Karavas, Nordzypern
Herrenhaus 3 Schlafzimmer
Karavas, Nordzypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
$204,448
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Herrenhaus 3 Schlafzimmer in Agios Epiktitos, Nordzypern
Herrenhaus 3 Schlafzimmer
Agios Epiktitos, Nordzypern
Schlafräume 3
Fläche 145 m²
$164,160
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Herrenhaus 3 Schlafzimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Herrenhaus 3 Schlafzimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
$541,185
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Herrenhaus in Templos, Nordzypern
Herrenhaus
Templos, Nordzypern
Etagenzahl 2
Zenith Villas – Luxuriöses und Aussichtsreiches Wohnen in Kyrenia Zeytinlik Villen mit türk…
$1,88M
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Herrenhaus 3 Schlafzimmer in Bellapais, Nordzypern
Herrenhaus 3 Schlafzimmer
Bellapais, Nordzypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 180 m²
$216,474
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Herrenhaus 4 Schlafzimmer in Kazafani, Nordzypern
Herrenhaus 4 Schlafzimmer
Kazafani, Nordzypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
$541,185
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Herrenhaus 3 Schlafzimmer in Agios Epiktitos, Nordzypern
Herrenhaus 3 Schlafzimmer
Agios Epiktitos, Nordzypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
$198,435
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Immobilienangaben in Girne District, Nordzypern

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