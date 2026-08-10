Duplexes mit Bergblick kaufen in Girne District, Nordzypern

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2 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Doppelhaus 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
Etagenzahl 2
Duplex-Wohnungen zum Verkauf in einem Komplex mit Pool in Gehweite zum Strand in Lapta, Nord…
$290,093
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Doppelhaus 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Doppelhaus 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Etagenzahl 2
Duplex-Wohnungen zum Verkauf in einem Komplex mit Pool in Gehweite zum Strand in Lapta, Nord…
$337,479
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