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Geschäft 150 m² in Girne Belediyesi, Nordzypern
Geschäft 150 m²
Girne Belediyesi, Nordzypern
Fläche 150 m²
Etagenzahl 5
Geschäfte mit hohen Mieteinnahmen in einem Komplex in Nordzypern Girne Girne ist eine der am…
$390,038
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Geschäft 60 m² in Girne Belediyesi, Nordzypern
Geschäft 60 m²
Girne Belediyesi, Nordzypern
Fläche 60 m²
Geschäfte in einem belebten Gebiet in Nordzypern Girne Girne, die entwickelte Stadt Zyperns,…
$302,596
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