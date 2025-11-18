Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. Gecitkale Serdarli Belediyesi
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Gecitkale Serdarli Belediyesi, Nordzypern

1 immobilienobjekt total found
Villa in Goufes, Nordzypern
Villa
Goufes, Nordzypern
Schlafräume 4
Fläche 180 m²
Etagenzahl 2
Mini city project consisting of 3 regions within a radius of 2.8 km in Northern Cyprus. Poo…
$1,43M
Eine Anfrage stellen
Immobilienangaben in Gecitkale Serdarli Belediyesi, Nordzypern

Günstige
Luxuriös
