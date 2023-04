Wohnanlage New residence with a swimming pool and a kids' playground, Istanbul, Turkey

Mahmutlar, Türkei

Dieser fabelhafte Komplex bietet atemberaubende, brandneue Apartments in außergewöhnlicher Lage. Angels House befindet sich in Mahmutlar, Alanya. Mahmutlar liegt 20 Kilometer östlich des Zentrums von Alanya, wo viele Qualitätsprojekte und Hotels gebaut wurden. Die Stadt ist das touristischste Resortgebiet und berühmt für ihren ausländischen Immobilieninvestor. In fußläufiger Entfernung zur gesamten Infrastruktur der Region, zu Geschäften, Cafés, Restaurants, Apotheken, 2 mal pro Woche ein landwirtschaftlicher Markt mit frischem Gemüse und Obst. Das Engelshaus ist von einem schönen Gebäude und einem Bananengarten umgeben und nur wenige Gehminuten von Cafés entfernt, Restaurants und ein Basar. Die Wohnung befindet sich im zweiten Stock, am Eingang führt die Halle zum Wohn-Esszimmer und zur Küche mit Geräten. Eine große Terrasse ist vom Wohnzimmer aus zugänglich. Ein Schlafzimmer. Die Wohnung verfügt über Funktionen wie Fußbodenheizung im Badezimmer und Gegensprechanlage. - ein großes Fitnesscenter, - ein großes und gut geführtes Spa-Center, - voll möbliert, - Ausrüstung, - Handelspreis. offener Poolindoor beheizter PoolSPA-Centerhamamsaunaa Restaurant Spielplatz Barbecue Areaconference Hallopen Parksicherheit 7 / 24CCTV