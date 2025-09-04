Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Zelenika
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Garage

Villen mit Garage in Zelenika, Montenegro

1 immobilienobjekt total found
Villa 3 zimmer in Zelenika, Montenegro
Villa 3 zimmer
Zelenika, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
New House Available In Hereceg Novi, Montenegro (Construction update: External completer, st…
$328,300
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen