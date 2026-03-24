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Business zum Verkauf in Zelenika, Montenegro

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Fertiges Geschäft 550 m² in Zelenika, Montenegro
Fertiges Geschäft 550 m²
Zelenika, Montenegro
Schlafräume 9
Fläche 550 m²
Fertiges touristisches Geschäft in Zelenika, in einer ruhigen, ruhigen Gegend, in der Nähe d…
$672,137
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