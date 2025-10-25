Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Gemeinde Žabljak
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Garage

Villen mit Garage in Gemeinde Žabljak, Montenegro

Zabljak
7
Pitomine
3
1 immobilienobjekt total found
Villa in Zabljak, Montenegro
Villa
Zabljak, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
$313,687
Immobilienagentur
Monteonline
Sprachen
English, Русский, Српски
Immobilienangaben in Gemeinde Žabljak, Montenegro

