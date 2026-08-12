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Villen in Gemeinde Ulcinj, Montenegro

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Ulcinj
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13 immobilienobjekte total found
Villa 1 zimmer in Ulcinj, Montenegro
Villa 1 zimmer
Ulcinj, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 160 m²
Ein neu gebautes Drei-Zimmer-Haus von 160 m2 ist in der friedlichen Siedlung von Zoganje, Ul…
$388,520
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Villa 1 zimmer in , Montenegro
Villa 1 zimmer
, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
This beautiful modern house for sale in Ulcinj, located in the quiet and desirable area of K…
$231,750
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Villa in Ulcinj, Montenegro
Villa
Ulcinj, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 389 m²
Ein schönes Haus auf einer Klippe direkt vor Ulcinj ist jetzt auf dem Markt. Umgeben von spe…
$681,009
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TekceTekce
Villa in Ulcinj, Montenegro
Villa
Ulcinj, Montenegro
Schlafräume 3
In einer der renommiertesten Orte in der Nähe der historischen Altstadt von Ulcinj, verbinde…
$441,286
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Villa 1 zimmer in , Montenegro
Villa 1 zimmer
, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Dieses schöne moderne Haus zum Verkauf in Ulcinj, in der ruhigen und wünschenswerten Gegend …
$231,750
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Villa in Ulcinj, Montenegro
Villa
Ulcinj, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Wir präsentieren Ihnen eine luxuriöse zweistöckige Villa in der malerischen Gegend von Doni …
$310,921
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Monteonline
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Villa in Ulcinj, Montenegro
Villa
Ulcinj, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 205 m²
Das Haus befindet sich im westlichen Teil von Ulcinj, 300 Meter vom Strand Liman II entfernt…
$267,648
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Villa in Ulcinj, Montenegro
Villa
Ulcinj, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 205 m²
Etagenzahl 3
Das Haus befindet sich im westlichen Teil der Stadt Ulcinj in der Nähe des Strandes Liman II…
$173,524
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Villa in Kruce Kerruci, Montenegro
Villa
Kruce Kerruci, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 260 m²
Zu verkaufen: Villa auf der ersten Linie des Meeres in Montenegro 260 m2 Haus Abschnitt 30…
Preis auf Anfrage
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MONTBEL D.O.O.
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Villa 1 zimmer in R 22, Montenegro
Villa 1 zimmer
R 22, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 168 m²
Ein modernes Familienhaus zum Verkauf in Štoj, Ulcinj, bietet die perfekte Balance von Komfo…
$230,613
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Villa in Ulcinj, Montenegro
Villa
Ulcinj, Montenegro
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 500 m²
Einzigartige Gelegenheit: Traumvilla in Ulcinj zu einem besonderen Preis! Wir präsentieren I…
$1,55M
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Monteonline
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Villa in Ulcinj, Montenegro
Villa
Ulcinj, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 161 m²
Das Haus befindet sich in Ulcinj - Liman 2, einem ruhigen ökologischen Ort, auf einem Grunds…
$489,412
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Villa in Ulcinj, Montenegro
Villa
Ulcinj, Montenegro
Schlafräume 6
Fläche 500 m²
Bar Riviera, Ulcinj. Neue Luxus-Mindestvilla von vier Villen mit einem ökologisch autonomen …
$1,41M
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Immobilienangaben in Gemeinde Ulcinj, Montenegro

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