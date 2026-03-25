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Business zum Verkauf in Tivat, Montenegro

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Fertiges Geschäft 44 m² in Tivat, Montenegro
Fertiges Geschäft 44 m²
Tivat, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 1/9
Boka Ort ist ein neues Stadtviertel, wo es eine Atmosphäre der Feier und des Wohlstands gibt…
$368,285
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Fertiges Geschäft 600 m² in Tivat, Montenegro
Fertiges Geschäft 600 m²
Tivat, Montenegro
Fläche 600 m²
Komfortables, kompaktes Hotel in Tivat, drei Sterne am Ufer einer der schönsten Buchten Euro…
$3,04M
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Fertiges Geschäft 39 m² in Tivat, Montenegro
Fertiges Geschäft 39 m²
Tivat, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Etagenzahl 4
Wohnungen zum Verkauf in einem Luxus-Apartment-Hotel am Meer, in der Nähe des berühmten Port…
$387,609
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