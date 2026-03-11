Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Langfristige Vermietung
  4. Villa
  5. Bergblick

Monatliche Miete für Villen mit Bergblick in Montenegro

Budva
13
Sveti Stefan
5
1 immobilienobjekt total found
Villa in Becici, Montenegro
Villa
Becici, Montenegro
Schlafräume 15
Anzahl der Badezimmer 12
Fläche 350 m²
Stockwerk 3
Wir freuen uns, ein exklusives Angebot für die Vermietung einer Villa in der atemberaubenden…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Montenegro

mit Garage
mit Garten
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Realting.com
Gehen