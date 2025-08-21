Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Langfristige Vermietung
  4. Studio
  5. Garage

Langfristige Miete von Studios in Montenegro

1 immobilienobjekt total found
Studio 1 Schlafzimmer in Becici, Montenegro
Studio 1 Schlafzimmer
Becici, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 2
Schöne, modern eingerichtete Studiowohnung zur Miete in fantastischer Lage in Becicici. Die …
$524
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AMFORA REAL ESTATE
Sprachen
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Realting.com
Gehen