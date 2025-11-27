Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Langfristige Vermietung
  4. Gewerbefläche
  5. Meerblick

Monatliche Miete für Gewerbeimmobilien mit Meerblick in Montenegro

Podgorica
45
Budva
11
Becici
3
Rafailovici
3
Gewerbefläche Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Restaurant, Café 123 m² in Rafailovici, Montenegro
Restaurant, Café 123 m²
Rafailovici, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 123 m²
Ein voll ausgestatteter Geschäftsraum/Restaurant von 123 m2 ist zu vermieten, in einer äußer…
$6,941
pro Monat
Eine Anfrage stellen
