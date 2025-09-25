Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Wohnimmobilien
  5. Kondominium

Eigentumswohnungen in Podgorica, Montenegro

Condo in Podgorica, Montenegro
Condo
Podgorica, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Stockwerk 1/4
Für Liebhaber des urbanen Lebensrhythmus präsentieren wir eine Reihe von Wohnungen in der St…
Preis auf Anfrage
Condo in Podgorica, Montenegro
Condo
Podgorica, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 1/7
Komfortables Wohnen mit Stil ist, was Lumen Homes Wohnanlage bietet Ihnen in einem ruhigen u…
$118,268
