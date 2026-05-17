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Wohnung mit Garten kaufen in Podgorica, Montenegro

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Urgener VerkaufEine Drei-Zimmer-Wohnung von 75m2 mit einem 60m2 umzäunten Hof ist in Zagorič…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Podgorica, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Podgorica, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Stockwerk 1
Zu verkaufen ist eine brandneue Zwei-Zimmer-Wohnung im Luxus-Bereich von Podgorica, ideal fü…
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Immobilienangaben in Podgorica, Montenegro

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