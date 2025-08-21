Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Pljevlja
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Pljevlja, Montenegro

1 immobilienobjekt total found
Haus 2 Schlafzimmer in Pljevlja, Montenegro
Haus 2 Schlafzimmer
Pljevlja, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 157 m²
Etagenzahl 3
Ein geräumiges und gemütliches Apartmenthaus mit einer Fläche von 157 m2, auf einem Grundstü…
$103,560
Immobilienangaben in Pljevlja, Montenegro

