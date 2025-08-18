Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Petrovac
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Büro

Büroräumen in Petrovac, Montenegro

gewerbeimmobilien
13
hotels
8
1 immobilienobjekt total found
Büro 18 m² in Petrovac, Montenegro
Büro 18 m²
Petrovac, Montenegro
Fläche 18 m²
Parkplatz in der Garage, in einem Wohnungsgebäude im 2. Stock. Die Fläche nach den Dokumente…
$18,138
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen