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Villen am Meer in Novoselje, Montenegro

1 immobilienobjekt total found
Villa in Novoselje, Montenegro
Villa
Novoselje, Montenegro
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 466 m²
Stockwerk 2
Stunning 6-Zimmer-Villa zum VerkaufPresenting die luxuriöse 6-Zimmer-Villa in der ruhigen Um…
$1,14M
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Immobilienangaben in Novoselje, Montenegro

mit Garten
mit Bergblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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