Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Novoselje
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Novoselje, Montenegro

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Novoselje, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Novoselje, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Einzigartiges Angebot in einem der besten Resorts in Montenegro, Petrovac!Zwei-Zimmer, voll …
$182,949
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Novoselje, Montenegro

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen