Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Nikšić
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Garten

Wohnung mit Garten kaufen in Niksic, Montenegro

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 9 Schlafzimmer in Put pored Bistrice III, Montenegro
Wohnung 9 Schlafzimmer
Put pored Bistrice III, Montenegro
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 507 m²
Stockwerk 4
Dieses atemberaubende Anwesen bietet eine unvergleichliche Gelegenheit, eine luxuriöse Villa…
$1,74M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Niksic, Montenegro

mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen