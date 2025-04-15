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Wohnkomplex Aria Residence

Mrcevac, Montenegro
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ID: 38129
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 31
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 21.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Tivat
  • Dorf
    Mrcevac
  • Adresse
    Lorovina

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Aria Residences ist ein moderner Wohnkomplex der Premiumklasse in Tivat, der in einem der bequemsten Stadtviertel liegt. Das Projekt vereint sechs separate Gebäude mit einer begrenzten Anzahl an Wohnungen, ein geschlossenes, gepflegtes Gelände und einen hohen Baustandard, wodurch ein komfortables Umfeld für das ganzjährige Wohnen und Erholen an der Küste geschaffen wird. Der Komplex befindet sich in einer ruhigen Wohngegend und bietet ein Gleichgewicht zwischen Privatsphäre und der Nähe zur städtischen Infrastruktur. In wenigen Minuten erreichen Sie das Zentrum von Tivat, Porto Montenegro, die Promenade, Restaurants, Supermärkte und den internationalen Flughafen Tivat. Die Architektur des Projekts ist im modernen mediterranen Stil mit Elementen des klassischen Designs gehalten. Helle Fassaden, große Fensterfronten, geräumige Terrassen und gepflegte Grünflächen schaffen die Atmosphäre einer exklusiven Residenz am Meer. Infrastruktur des Komplexes: Geschlossenes GeländeLandschaftsgestaltungTiefgarage und AußenstellplätzeAufzügeVideoüberwachungZugangskontrolleGepflegte InnenhöfeFußgänger-ErholungszonenModerne technische SystemeDas Projekt bietet Wohnungen mit verschiedenen Grundrissen – von kompakten Apartments mit einem Schlafzimmer bis hin zu geräumigen Familienresidenzen. Die meisten Wohnungen verfügen über Terrassen, und von einigen Residenzen aus hat man einen Blick auf das Meer, die Stadt und die umliegenden grünen Hügel. Lage: Zentrum von Tivat — wenige Minuten mit dem AutoPorto Montenegro — ca. 5 MinutenPromenade und Strände — wenige MinutenFlughafen Tivat — ca. 5 MinutenKotor — ca. 15 MinutenBudva — ca. 25 MinutenInvestitionspotenzial: Hohe Nachfrage nach Langzeit- und Kurzzeitvermietungen in TivatNähe zu Porto Montenegro und dem internationalen FlughafenModernes Format eines geschlossenen WohnkomplexesBegrenzte Anzahl an WohnungenGeeignet sowohl für den Eigenbedarf als auch zur Erzielung von MieteinnahmenWertsteigerungspotenzial der Immobilie in einer der gefragtesten Städte Montenegros

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15.04.2025
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