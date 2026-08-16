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Häuser in Mojkovac, Montenegro

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1 immobilienobjekt total found
Haus 6 Schlafzimmer in Mojkovac, Montenegro
Haus 6 Schlafzimmer
Mojkovac, Montenegro
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 339 m²
Fläche: 339 m2 (Villa One 173 m2 + Villa Two 166 m2)Schlafzimmer: 6Badezimmer: 6SchwimmbadZw…
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Immobilienagentur
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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