Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Lustica
  4. Langfristige Vermietung
  5. Hotel

Langfristige Miete von Hotels in Lustica, Montenegro

1 immobilienobjekt total found
Hotel 67 m² in Lustica, Montenegro
Hotel 67 m²
Lustica, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Dieses 67,41 m2 große Luxus-Apartment in der renommierten Viertel Horizon von Luštica Bay bi…
$802,940
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen