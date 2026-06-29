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Villen zur Kurzzeitmiete in Kotor, Montenegro

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3 immobilienobjekte total found
5-Schlafzimmer-Villa in Kotor, Montenegro
5-Schlafzimmer-Villa
Kotor, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 670 m²
‍Diese Villa befindet sich an der Küste von Montenegro, Gemeinde Kotor. Diese gemütliche, lu…
$881
pro Nacht
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4-Schlafzimmer-Villa in Kotor, Montenegro
4-Schlafzimmer-Villa
Kotor, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 450 m²
Diese Villa befindet sich an der Küste von Montenegro, Gemeinde Kotor. Diese gemütliche, lux…
$754
pro Nacht
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5-Schlafzimmer-Villa in Kotor, Montenegro
5-Schlafzimmer-Villa
Kotor, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 650 m²
‍‍Die Villa mit Meerblick bietet Unterkünfte mit einem Balkon, etwa 1,8 km vom Strand Zagors…
$869
pro Nacht
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