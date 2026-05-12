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Kotor
4
Lastva Grbaljska
4
Zagora
3
Morinj
5
6 immobilienobjekte total found
Haus 1 Schlafzimmer in Skaljari, Montenegro
Haus 1 Schlafzimmer
Skaljari, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 1
Ein schönes Haus ist für langfristige Miete, in der ruhigen Siedlung Skaljari, Gemeinde Koto…
$930
pro Monat
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Villa in , Montenegro
Villa
, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Diese luxuriöse geräumige Villa befindet sich auf einer ruhigen Straße nur 300 m vom Meer un…
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3-Schlafzimmer-Villa in M 1, Montenegro
3-Schlafzimmer-Villa
M 1, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Diese elegante und luxuriöse Villa mit 3 Schlafzimmern und 3 Bädern befindet sich auf einer …
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Villa in Muo, Montenegro
Villa
Muo, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Dies ist eine traditionelle alte Steinvilla zur Erholung mit 3 Schlafzimmern für 6-8 Persone…
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Villa in Donji Orahovac, Montenegro
Villa
Donji Orahovac, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 245 m²
Diese luxuriöse Villa mit Blick auf die Promenade mit 4 Schlafzimmern für 8-10 Personen hat …
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Villa in Jadranska, Montenegro
Villa
Jadranska, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Die Villa befindet sich in einer ausgezeichneten Lage auf einer ruhigen Straße, die zu einem…
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Eigenschaftstypen in Gemeinde Kotor

villen

Immobilienangaben in Gemeinde Kotor, Montenegro

mit Garten
mit Meerblick
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