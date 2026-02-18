Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Ein etabliertes Geschäft wird zur Miete angeboten (Restaurant und 8 Apartments), erste Meereslinie, Kotor, Dobrota in Dobrota, Montenegro
Ein etabliertes Geschäft wird zur Miete angeboten (Restaurant und 8 Apartments), erste Meereslinie, Kotor, Dobrota
Dobrota, Montenegro
Zimmer 8
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 500 m²
Etagenzahl 2
Die Immobilie umfasst 8 Apartments — 4 Einzimmerwohnungen und 4 Studios. Alle sind vollständ…
Preis auf Anfrage
Immobilienagentur
Horizon Real Estate
Sprachen
English
Restaurant, Café 230 m² in Perast, Montenegro
Restaurant, Café 230 m²
Perast, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 230 m²
Restaurant zu vermieten in einem Prime Lage im Herzen von PerastEin voll ausgestattetes Rest…
$8,926
pro Monat
Immobilienagentur
AMFORA REAL ESTATE
Sprachen
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
🏢 Lager / Lagerfläche zu vermieten – Budva-Tivat Straße in Lastva Grbaljska, Montenegro
🏢 Lager / Lagerfläche zu vermieten – Budva-Tivat Straße
Lastva Grbaljska, Montenegro
Fläche 250 m²
🏢 Lager / Lagerfläche zu vermieten – Budva-Tivat Straße Lage: Glavati – Lastva Grbaljska,…
$20
pro Monat
Office space 36m2 in Dobrota-Kotor, for long term rent in Dobrota, Montenegro
Office space 36m2 in Dobrota-Kotor, for long term rent
Dobrota, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Office / Business space in Dobrota - Kotor, 800€/month The business space located in D…
$861
pro Monat
Immobilienangaben in Gemeinde Kotor, Montenegro

mit Meerblick
