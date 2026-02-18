Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Monatliche Miete für wohnungen mit Bergblick in Gemeinde Kotor, Montenegro

Dobrota
4
Skaljari
3
Lastva Grbaljska
5
Kavac
3
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Dobrota, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Dobrota, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 1
Immobilien, Montenegro, Kotor, Zu vermietenEine möblierte Wohnung mit einem Schlafzimmer ist…
$774
pro Monat
Immobilienagentur
AMFORA REAL ESTATE
Sprachen
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
