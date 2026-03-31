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Studio-Wohnungen in Gemeinde Kolašin, Montenegro

1 immobilienobjekt total found
Studio in Kolasin, Montenegro
Studio
Kolasin, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
‍LAGE Dieses Apartment befindet sich in Kolasin, 1 km vom Stadtzentrum entfernt. Das Meer u…
$100,009
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