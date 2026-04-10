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Studio-Wohnungen in Igalo, Montenegro

3 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Igalo, Montenegro
Studio 1 zimmer
Igalo, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 2
Ein helles und geräumiges Turnkey-Studio mit einer Fläche von 40 Quadratmetern in einem neue…
$143,965
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Studio in Igalo, Montenegro
Studio
Igalo, Montenegro
Fläche 23 m²
Stockwerk 2
Herceg Novi Igalo   Studio-Apartment 23 m2 mit Renovierung in einem Wohngebäude, ausge…
$71,287
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Studio in Igalo, Montenegro
Studio
Igalo, Montenegro
Fläche 25 m²
Herceg Novi Igalo   Wir verkaufen eine wunderschöne Wohnung, ein Studio in einem Neuba…
$73,870
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