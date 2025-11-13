Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von Häuser in Donja Lastva, Montenegro

2 immobilienobjekte total found
3-Schlafzimmer-Villa in Donja Lastva, Montenegro
3-Schlafzimmer-Villa
Donja Lastva, Montenegro
Schlafräume 3
#Annual_Rent_Three_Bedrooms_Budva ID Luxury new three-bedroom villa for rent near Budva Lo…
$2,937
pro Monat
Immobilienagentur
SMinvestment RealEstate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski
Haus 3 Schlafzimmer in Donja Lastva, Montenegro
Haus 3 Schlafzimmer
Donja Lastva, Montenegro
Schlafräume 3
Fläche 130 m²
For Rent: 5★ Modern Villa with Private Pool — Tivat, MontenegroRent price: €4,000 / month + …
$4,610
pro Monat
Immobilienagentur
Mbroker
Sprachen
English, Русский, Українська, Српски, Hrvatski, Crnogorski
