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Langzeitmiete von Restaurants in Dobrota, Montenegro

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Restaurant, Café 500 m² in Dobrota, Montenegro
Restaurant, Café 500 m²
Dobrota, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 500 m²
Stockwerk 3
Ein komplett eingerichtetes Hotel in Kotor ist zum Verkauf, in der attraktiven Siedlung Dobr…
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