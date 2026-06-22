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Villen zur Kurzzeitmiete in Denjasi Cesminovo, Montenegro

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1 immobilienobjekt total found
Villa for Rent in Budva Municipality in Denjasi Cesminovo, Montenegro
Villa for Rent in Budva Municipality
Denjasi Cesminovo, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 159 m²
Etagenzahl 3
Diese moderne Villa liegt nur 10 km von Budva und 400 m vom Strand entfernt und bietet Priva…
$505
pro Nacht
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