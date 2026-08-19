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Häuser in Gemeinde Danilovgrad, Montenegro

;
Danilovgrad
14
Spuz
4
Kosic
3
31 immobilienobjekt total found
Villa in , Montenegro
Villa
, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf stehen moderne Villen in einer gepflegten Wohnanlage in Danilovgrad, ca. 15 Fahr…
$772,601
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Privatverkäufer
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English, Русский, Crnogorski
Villa 1 zimmer in Danilovgrad, Montenegro
Villa 1 zimmer
Danilovgrad, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Ein charmantes renoviertes Ein-Zimmer-Haus mit einem privaten Hof steht in Danilovgrad zum V…
$196,673
MwSt.
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Haus 4 Schlafzimmer in Kosic, Montenegro
Haus 4 Schlafzimmer
Kosic, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Etagenzahl 2
Haus zum Verkauf in Danilovgrad, DorfPigtail. Die Grundfläche des Hauses beträgt 144 m2. Das…
$290,954
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DD CO DEDD CO DE
Villa in Danilovgrad, Montenegro
Villa
Danilovgrad, Montenegro
Fläche 930 000 m²
vast estate of 97,000 m² in Gornji Bandići, just 15 km from the center of Podgorica.This is …
$3
MwSt.
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Haus 3 Schlafzimmer in Spuz, Montenegro
Haus 3 Schlafzimmer
Spuz, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Etagenzahl 1
Ein geräumiges Haus zum Verkauf in der Nähe der StadtDanilovgrad (Spuzh). Die Fläche des Hau…
$164,480
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Villa 2 zimmer in Danilovgrad, Montenegro
Villa 2 zimmer
Danilovgrad, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 360 m²
Geräumiges Haus von 360 m2 (Erdgeschoss + erster Stock) mit Dachgeschoss (potkrovlje) auf ei…
$289,687
MwSt.
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Danilovgrad, Montenegro
Villa
Danilovgrad, Montenegro
Grundstück zum Verkauf in Sladojevo Kopit – 1900m2 – Near Highway Danilovgrad-Podgorica Zu v…
$57,075
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Haus in Gemeinde Danilovgrad, Montenegro
Haus
Gemeinde Danilovgrad, Montenegro
Fläche 140 m²
Zu verkaufen ist ein Fertighaus mit einer Fläche von 66 m2 mit einer zusätzlichen Anlage von…
$157,626
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Haus 3 Schlafzimmer in Danilovgrad, Montenegro
Haus 3 Schlafzimmer
Danilovgrad, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf: ein kleines renoviertes Haus mit eigenem Grundstück. Lage: Danilovgrad, ca. 5 M…
$74,987
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Haus 4 zimmer in Spuz, Montenegro
Haus 4 zimmer
Spuz, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Etagenzahl 1
legalisiertes Haus von 145m2 ist zu verkaufen, mit einem zusätzlichen Hilfsgebäude (Garage) …
$180,923
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Villa 2 zimmer in Danilovgrad, Montenegro
Villa 2 zimmer
Danilovgrad, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 360 m²
Spacious house of 360 m² (ground floor + first floor) with attic (potkrovlje) on a 2,341 m² …
$289,687
MwSt.
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Haus 2 Schlafzimmer in Gemeinde Danilovgrad, Montenegro
Haus 2 Schlafzimmer
Gemeinde Danilovgrad, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Etagenzahl 2
Ein Haus von 74 m2 steht zum Verkauf. Es liegt im Vorort von Danilovgrad, Bezirk Frutak, nur…
$127,350
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Haus 5 Schlafzimmer in , Montenegro
Haus 5 Schlafzimmer
, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Etagenzahl 2
Ein Haus mit einem Grundstück und bereiten Mieteinkommen ist zum Verkauf in der Nähe von Ost…
$168,258
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Villa 1 zimmer in Spuz, Montenegro
Villa 1 zimmer
Spuz, Montenegro
Zimmer 1
Fläche 75 m²
Zum Verkauf: ein schönes und geräumiges Anwesen in Spuž, ideal für Familienleben, Entspannun…
$259,211
MwSt.
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Villa in Danilovgrad, Montenegro
Villa
Danilovgrad, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 79 m²
Etagenzahl 2
Villa Monte - eine völlig neue Lebensweise mit herrlichen Farben der Natur am grünsten Ort d…
Preis auf Anfrage
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Haus 3 Schlafzimmer in , Montenegro
Haus 3 Schlafzimmer
, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 115 m²
Etagenzahl 1
Ein neues Haus im Zentrum von Spuzh. Die Hausfläche ist 115m2 auf einem Grundstück von 1260 …
$150,259
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Haus 1 Schlafzimmer in R 23, Montenegro
Haus 1 Schlafzimmer
R 23, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
Etagenzahl 1
Das Haus mit einer Fläche von 62 m2 befindet sich auf einem flachen Grundstück mit einer Ges…
$152,606
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Villa 1 zimmer in Danilovgrad, Montenegro
Villa 1 zimmer
Danilovgrad, Montenegro
Zimmer 1
Fläche 930 000 m²
riesiges Anwesen von 97.000 m2 in Gornji Bandići, nur 15 km vom Zentrum von Podgorica. Dies …
$3
MwSt.
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Villa 1 zimmer in M 3, Montenegro
Villa 1 zimmer
M 3, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Ein charmantes renoviertes Haus mit einem Schlafzimmer steht in Danilovgrad zum Verkauf und …
$196,673
MwSt.
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Haus 2 Schlafzimmer in Gemeinde Danilovgrad, Montenegro
Haus 2 Schlafzimmer
Gemeinde Danilovgrad, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 79 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen ist ein robustes Steinhaus in ausgezeichnetem Zustand, voll bewohnbar, mit Möbe…
$84,143
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Haus 2 Schlafzimmer in , Montenegro
Haus 2 Schlafzimmer
, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
Das Haus ist 120m2 auf einem Grundstück von 2154m2 100m von der Autobahn zwischen Podgorica …
$219,053
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Haus 3 Schlafzimmer in , Montenegro
Haus 3 Schlafzimmer
, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Schönes traditionelles Weidenhaus mit einer Fläche von 130m2 auf einem Grundstück von 670m2.…
$349,772
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Haus 3 Schlafzimmer in Gemeinde Danilovgrad, Montenegro
Haus 3 Schlafzimmer
Gemeinde Danilovgrad, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Etagenzahl 2
Haus zum Verkauf in Bare, Danilovgrad, Das Haus hat eine Fläche von 130 m2 mit einem Grundst…
$197,560
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Haus 3 Schlafzimmer in Jastreb, Montenegro
Haus 3 Schlafzimmer
Jastreb, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 1
Ein Haus zum Verkauf auf einem großen Grundstück in der Nähe von Danilovgrad. Die Fläche des…
$125,737
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Haus 4 Schlafzimmer in Kosic, Montenegro
Haus 4 Schlafzimmer
Kosic, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 208 m²
Etagenzahl 2
Das Haus ist 208 m2. Es befindet sich im Stadtteil Kosic, nur wenige Autominuten vom Stadtze…
$176,157
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Haus 2 Schlafzimmer in Gemeinde Danilovgrad, Montenegro
Haus 2 Schlafzimmer
Gemeinde Danilovgrad, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Etagenzahl 1
Haus mit einer Fläche von 73m2 im Dorf. Martiniichi, Danilovgrad. Das Haus befindet sich in …
Preis auf Anfrage
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Haus 2 Schlafzimmer in Gemeinde Danilovgrad, Montenegro
Haus 2 Schlafzimmer
Gemeinde Danilovgrad, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Etagenzahl 1
Zwei Häuser sind zum Verkauf (ein neuer, der zweite älter) auf einem großen Grundstück in de…
$86,522
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Haus 4 Schlafzimmer in Danilovgrad, Montenegro
Haus 4 Schlafzimmer
Danilovgrad, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Great Investment in Danilovgrad, Montenegro: This residence boasts a tranquil setting, envel…
$128,178
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Haus 8 Schlafzimmer in Danilovgrad, Montenegro
Haus 8 Schlafzimmer
Danilovgrad, Montenegro
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 360 m²
Etagenzahl 2
Das Haus hat eine Gesamtfläche von 360m2: Erdgeschoss + 1. Stock + Dachboden, Grundstück von…
$304,669
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Haus 4 Schlafzimmer in Kosic, Montenegro
Haus 4 Schlafzimmer
Kosic, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Etagenzahl 1
Ein Haus von 200 m2 und ein Haus von 100 m2. Das Hotel liegt im Stadtteil Kosic, nur wenige …
$454,243
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Eigenschaftstypen in Gemeinde Danilovgrad

villen

Immobilienangaben in Gemeinde Danilovgrad, Montenegro

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