Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Gemeinde Danilovgrad
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Gemeinde Danilovgrad, Montenegro

;
Danilovgrad
4
5 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 zimmer in Danilovgrad, Montenegro
Wohnung 1 zimmer
Danilovgrad, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 135 m²
Exclusive, fully renovated apartment in a house in the very center of Danilovgrad, on a corn…
$208,575
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Danilovgrad, Montenegro
Wohnung 1 zimmer
Danilovgrad, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 71 m²
Eine sehr geräumige und gut gestaltete Zwei-Zimmer-Wohnung von 71 m2 steht zum Verkauf, befi…
$150,637
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Danilovgrad, Montenegro
Wohnung 1 zimmer
Danilovgrad, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 71 m²
A very spacious and well-designed two-bedroom apartment of 71 m² is for sale, located on the…
$150,637
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Wohnung 1 zimmer in Danilovgrad, Montenegro
Wohnung 1 zimmer
Danilovgrad, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 135 m²
Exklusive, komplett renovierte Wohnung in einem Haus im Zentrum von Danilovgrad, an einer Ec…
$208,575
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Spuz, Montenegro
Wohnung 4 Schlafzimmer
Spuz, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 290 m²
Zwei Häuser, Gesamtfläche von 200 m2 und 90 m2, Sommerküche von 20 m2, Nebengebäude. Grundst…
$438,020
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Gemeinde Danilovgrad, Montenegro

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen