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Wohnungen in Cetinje, Montenegro

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 1 zimmer in Cetinje, Montenegro
Wohnung 1 zimmer
Cetinje, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Preis: 139.000 € Eine moderne und komplett eingerichtete Zwei-Zimmer-Wohnung steht zum Verka…
$159,019
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Immobilienangaben in Cetinje, Montenegro

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