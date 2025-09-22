Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Cavori
  4. Langfristige Vermietung
  5. Haus

Langfristige Miete von Häuser in Cavori, Montenegro

1 immobilienobjekt total found
Haus 2 Schlafzimmer in Cavori, Montenegro
Haus 2 Schlafzimmer
Cavori, Montenegro
Schlafräume 2
Fläche 160 m²
Langzeitmiete | € 1.500/Monat + Dienstprogramme (erster Monat + letzter Monat + Kaution) Die…
$1,762
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Mbroker
Sprachen
English, Русский, Українська, Српски, Hrvatski, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen