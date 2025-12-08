Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Cavori
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Bergblick

Wohnungen mit Bergblick kaufen in Cavori, Montenegro

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 1 zimmer in Cavori, Montenegro
Wohnung 1 zimmer
Cavori, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Stockwerk 1/3
Nexus ist eine Premium-Residenz im Herzen von Montenegro.Die Vorteile des Komplexes:Einzigar…
$121,693
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Cavori, Montenegro

mit Garage
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen