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Villen zur Kurzzeitmiete in Budva, Montenegro

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14 immobilienobjekte total found
3-Schlafzimmer-Villa in Budva, Montenegro
3-Schlafzimmer-Villa
Budva, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
‍Diese Villa in Petrovac na Moru in der Region Budva County bietet einen Balkon. Die klimati…
$382
pro Nacht
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Luxurious Villa in Budva Municipality close to the Sea in Budva, Montenegro
Luxurious Villa in Budva Municipality close to the Sea
Budva, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 374 m²
Etagenzahl 3
Diese Villa befindet sich in der Gemeinde Budva, etwa 11 km vom Stadtzentrum entfernt. Das M…
$1,562
pro Nacht
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5-Schlafzimmer-Villa in Budva, Montenegro
5-Schlafzimmer-Villa
Budva, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 315 m²
Diese charmante Steinvilla ist ein Haus mit echtem mediterranem Charakter. Es hat eine spekt…
$452
pro Nacht
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4-Schlafzimmer-Villa in Budva, Montenegro
4-Schlafzimmer-Villa
Budva, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 450 m²
‍‍Diese Villa befindet sich in Budva, Sveti Stefan. Es befindet sich auf dem Hügel über Svet…
$1,043
pro Nacht
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3-Schlafzimmer-Villa in Budva, Montenegro
3-Schlafzimmer-Villa
Budva, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 270 m²
Diese luxuriöse Villa befindet sich in der Gemeinde Budva. Die Villa ist möbliert und bereit…
$330
pro Nacht
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4-Schlafzimmer-Villa in Budva, Montenegro
4-Schlafzimmer-Villa
Budva, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 420 m²
‍LAGE Die Villa befindet sich in Sveti Stefan, innerhalb der Gemeinde Budva, etwa 11 km vom…
$811
pro Nacht
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3-Schlafzimmer-Villa in Budva, Montenegro
3-Schlafzimmer-Villa
Budva, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 465 m²
Die Villa bietet Meerblick, kostenfreies WLAN und kostenfreie Privatparkplätze in Budva, 1,6…
$811
pro Nacht
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4-Schlafzimmer-Villa in Budva, Montenegro
4-Schlafzimmer-Villa
Budva, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 220 m²
‍Diese Villa in Budva Municipality und nur 1,6 km vom Strand Perazica Do entfernt bietet Unt…
$348
pro Nacht
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3-Schlafzimmer-Villa in Budva, Montenegro
3-Schlafzimmer-Villa
Budva, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 250 m²
‍‍Die Villa bietet Unterkünfte in Bečići mit kostenfreiem WLAN und Meerblick sowie einen sai…
$927
pro Nacht
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Villa mit 2 Schlafzimmern in Budva, Montenegro
Villa mit 2 Schlafzimmern
Budva, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
‍Diese luxuriöse Wohnung befindet sich in Gospostina, Budva. Den Flughafen Tivat erreichen S…
$684
pro Nacht
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3-Schlafzimmer-Villa in Budva, Montenegro
3-Schlafzimmer-Villa
Budva, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 220 m²
‍‍Die Villa befindet sich in Petrovac na Moru und bietet klimatisierte Unterkünfte mit einem…
$382
pro Nacht
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Villa mit 2 Schlafzimmern in Budva, Montenegro
Villa mit 2 Schlafzimmern
Budva, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 182 m²
‍Diese luxuriöse Wohnung befindet sich in Gospostina, Budva. Den Flughafen Tivat erreichen S…
$452
pro Nacht
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1-Schlafzimmer-Villa in Budva, Montenegro
1-Schlafzimmer-Villa
Budva, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 200 m²
‍‍Die Villa bietet klimatisierte Unterkünfte mit einer Terrasse in Budva. Diese Villa verfüg…
$336
pro Nacht
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5-Schlafzimmer-Villa in Budva, Montenegro
5-Schlafzimmer-Villa
Budva, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 374 m²
‍‍‍Diese Villa befindet sich in der Gemeinde Budva, 11 km vom Stadtzentrum entfernt. Das Mee…
$1,507
pro Nacht
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