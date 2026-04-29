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Kurzzeitvermietung für wohnungen mit Bergblick in Budva, Montenegro

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2 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Budva, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Budva, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 2
Diese moderne Ein-Zimmer-Wohnung ist für kurzfristige Miete von Juli bis Mitte September. Es…
$221
pro Nacht
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Budva, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Budva, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 9
Eine moderne Ein-Zimmer-Wohnung ist in der attraktiven Lage von Dubovica zu vermieten. Die W…
$174
pro Nacht
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Immobilienangaben in Budva, Montenegro

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